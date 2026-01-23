सावंतवाडीत ‘मालवणी करंडक एकांकीका’
19636
सावंतवाडीत ‘मालवणी करंडक एकांकीका’
२७ फेब्रुवारीपासून स्पर्धा; ओंकार कलामंच, पाटणकर एज्युकेशन ट्रस्टचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः येथील ओंकार कलामंच आणि पाटणकर एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून सावंतवाडीत पुन्हा एकदा आंतरराज्यीय ‘मालवणी करंडक एकांकीका स्पर्धा’ आयोजित केली आहे. २७ फेब्रुवारी ते १ मार्च या कालावधीत येथील पालिकेच्या जनरल जगन्नाथराव उद्यानासमोर हा करंडक रंगणार आहे, अशी माहिती आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत रुजूल पाटणकर यांनी दिली. या महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कला क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा विशेष पुरस्काराने गौरव करण्यात येणार आहे, असे श्री. पाटणकर यांनी सांगितले.
येथील पालिकेच्या पत्रकार कक्षात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ओंकार कलामंचाचे अध्यक्ष अमोल टेंबकर, निरंजन सावंत, आनंद काष्टे, सचिन मोरजकर, श्रेयस मुंज, भुवन नाईक, निखिल माळकर, नितेश देसाई आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी श्री. पाटणकर म्हणाले, ‘या ठिकाणी ओंकार कलामंचाच्या माध्यमातून १० वर्षापुर्वी सावंतवाडीत मालवणी करंडक घेण्यात आला होता. कलाकांराना व्यासपीठ मिळावे हा त्या मागचा उद्देश होता. आता हा करंडक पुन्हा एकदा त्याच ताकदीने घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी संघाला अनुक्रमे २५ हजार, १५ हजार आणि १० हजार, अशी पारितोषिके देवून गौरविण्यात येणार आहे तर उत्कृष्ट दिग्दर्शन, नेपथ्य आणि बाल कलाकार अशी विविष पारितोषिके देवून गौरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्तीत-जास्त संघानी या स्पर्धेत सहभाग घ्यावा.’
----
कलाकारांना व्यासपीठ!
कलाकारांना व्यासपीठ मिळावे यासाठी ओंकार कलामंच गेली २५ हून अधिक वर्षे कार्यरत आहे. आता पुन्हा एकदा आम्ही मालवणी करंडकच्या माध्यमातून कलाकारांना व्यासपीठ देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे जास्तीत-जास्त संघांनी या स्पर्धेत सहभाग दर्शवावा, असे आवाहन श्री. सावंत यांनी यावेळी केले.
----
आता पुन्हा होणार महोत्सव!
श्री. टेंबकर म्हणाले, ‘मालवणी करंडक महोत्सवाला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्यात खंड पडला होता. मात्र, आता हा महोत्सव त्याच ताकदीने पुन्हा एकदा घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे यावेळी विविध क्षेत्रात आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या कलाकारांना पुरस्कार देवून सन्मान करण्यात येणार आहे.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.