अपात्र माजी सैनिकांना संपर्क साधण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी, ता. २३ : जिल्ह्यात अल्प कालावधीसाठी सैन्यात सेवा केलेले, मात्र अद्याप माजी सैनिकांच्या व्याख्येत न बसणारे तसेच निवृत्ती वेतन न मिळणारे ६५ वर्षांवरील सैनिक यांचा तपशील मागविण्यात आला आहे. या अनुषंगाने पात्र सैनिक व त्यांच्या विधवांनी ३१ पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती सादर करावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी केले आहे.
वयोमानामुळे कार्यालयात येणे शक्य नसल्यास संबंधितांनी ई-मेलवर किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे माहिती पाठवावी. यामध्ये आर्मी नंबर, रँक व संपूर्ण नाव, मोबाईल क्रमांक, रेजिमेंट, रेकॉर्ड ऑफिस, भरती व सेवानिवृत्तीची तारीख, निवृत्तीचे कारण, चारित्र्य तसेच युद्धात सहभागाचा तपशील देणे आवश्यक आहे. सैन्यात सेवा केलेली पण माजी सैनिक व्याख्येत न बसणारी ६५ वर्षांवरील व्यक्ती (विधवांसाठी वयोमर्यादा नाही), सेवेतून बडतर्फ किंवा भगौडा नसलेले, ‘केएसबी’, ‘झेडएसबी’कडून पेन्युरी ग्रँट न मिळणारे, अर्धसैनिक दलातील नसलेले व ‘टेरिटोरिअल आर्मी’मध्ये सेवा केलेले सैनिक यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच ज्यांचे चरितार्थासाठी कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही, अशांनाच पात्र मानले जाईल. सध्या पेन्शन मिळणारे, दुसऱ्या महायुद्धाचे लाभार्थी तसेच केएसबी, झेडएसबीकडून पेन्युरी ग्रँट घेणाऱ्या लाभार्थ्यांनी माहिती सादर करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
