कडावल येथे हरिनाम सप्ताह
कडावल येथे
हरिनाम सप्ताह
माणगाव ः कडावल बाजारपेठ येथील श्री देव महापुरुष मंदिरात २५ ला सात प्रहरांचा अखंड हरिनाम सप्ताह व २६ ला महापुरुष मंदिराचा अकरावा वर्धापनदिन सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. २५ ला सकाळी ८.३० वाजता पायी दिंडी, ९.३० वाजता हरिनाम सप्ताह घटस्थापना, ४ वाजता नामस्मरण जप, ७ वाजता हरिपाठ (सद्गुरु श्री वामनराव पै प्रणित उपासना यज्ञ, सादरकर्ते - कडावल बाजार केंद्र), रात्री ८ वाजता महापुरुष मंडळ (माड्याचीवाडी)चे भजन, ९.३० वाजता श्री ब्राह्मणदेव सांस्कृतिक दिंडी मंडळ (आचरा-पारवाडी) चे वारकरी दिंडी भजन, १२.३० घटस्थापना, सायंकाळी वाजता श्री दत्त मंडळ (वर्दे) चे भजन, १.३० वाजता गवळदेव मंडळ (डिगस)चे भजन, २६ ला सकाळी ९.३० वाजता दहीकाला, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ६.३० वाजता कडावल बाजारपेठेतील भगिनींचा हरिपाठ, ७.३० वाजता कला सानिध्य प्रस्तुत ‘स्वरांजली’ हा गीतांचा कार्यक्रम, रात्री ९ वाजता गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, ९.३० वाजता वावळेश्वर दशावतार मंडळ (तेंडोली)चे ’भृंगश्री अवतार’ नाटक होणार आहे. उपस्थित राहण्याचे आवाहन श्री महापुरुष देवस्थान (कडावल) व ग्रामस्थांनी केले आहे.
-------
मडगाव–एटीटी
विशेष गाडी
कणकवली ः आठवड्याच्या शेवटी प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी मडगाव जंक्शन-लोकमान्य टिळक (ट.)- मडगाव जंक्शन दरम्यान विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय कोकण रेल्वेने घेतला आहे. गाडी क्र. ०१००४ मडगाव जं. येथून उद्या (ता.२४) सायंकाळी ४.३० वा. सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५.५० वा. लोकमान्य टिळक (टी.) येथे पोहोचेल. गाडी क्र. ०१००३ लोकमान्य टिळक (टी.) येथून रविवारी (ता.२५) सकाळी ७.५५ वा. सुटून रात्री १२ वा. मडगाव जंक्शनला पोहोचेल. या गाड्या करमाळी, थिविम, सावंतवाडी रोड, कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, माणगाव, रोहा, पेण, पनवेल व ठाणे स्थानकांवर थांबणार आहेत. प्रवाशांनी या विशेष गाड्यांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोकण रेल्वेने केले आहे.
---
माडखोलात २७ ला
पादुकांचे आगमन
ओटवणे ः अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाच्या श्री स्वामी समर्थ पालखी पादुका परिक्रमांतर्गत माडखोल बेबीवाडी येथील परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री अवधुतानंद महाराज यांच्या समाधी मंदिरात २७ ला श्री स्वामी समर्थ पालखी व पादुकांचे आगमन होणार आहे. मंगळवारी सकाळी १० वा. पासून संपूर्ण दिवसभर भाविकांना या पालखी व पादुकांचे दर्शन घेता येणार आहे. भाविकांनी श्री दर्शनाचा व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री सद्गुरू समर्थ अवधुतानंद महाराज सेवा मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
..........................
तिरोडा येथे
आज कार्यक्रम
शिरोडा ः तिरोडा (ता. सावंतवाडी) गावातील खासेवाडीतील श्री देव पाटेकर महाराज वाढदिवस सोहळा उद्या (ता.२४) साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने दुपारी आरती, महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजल्यापासून तीर्थप्रसाद, दुपारी श्री देव पाटेकर तरुण मंडळाचे भजन, सायंकाळी फटाक्यांची आतषबाजी, देवस्थानच्यावतीने सत्कार समारंभ, श्री देव भवानी शंकर महाराज मार्गदर्शन, रात्री ८ वा. अमृतनाथ दशावतार नाट्यमंडळाचे ’गजमुख विघ्नेश्वर’ नाटक आदी कार्यक्रम होणार आहेत. भाविकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भोसले कुटुंबियांतर्फे करण्यात आले आहे.
.....................
मालवणात २८ ला
धार्मिक कार्यक्रम
मालवण ः श्री महापुरुष पार, रेवतळे-मालवण येथे सत्यनारायणाची महापूजा २८ ला होणार आहे. या धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन बालगोपाळ मित्रमंडळ, रेवतळे यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. सकाळी ११ वाजता श्रींचे पूजन, सायंकाळी ६ वाजता संगीत भजन, ७.३० वाजता सुधीर कलिंगण प्रस्तुत श्री कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ, नेरुर यांचा ट्रिकसीनयुक्त नाट्यप्रयोग ’एकपदा त्रिमूर्ती अर्थात पृथ्वीकंकण’ सादर होणार आहे. शुक्रवारी दुपारी महाप्रसाद होणार आहे.
