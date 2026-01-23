कोकण
क्रांती आणि कर्तृत्वाचे म्हापणवासीयांतर्फे स्मरण
क्रांती आणि कर्तृत्वाचे
म्हापणवासीयांतर्फे स्मरण
नेताजी बोस, बाळासाहेबांना वंदन
म्हापण, ता. २३ ः येथील ग्रामपंचायतीत स्वातंत्र्यसैनिक नेताजी सुभाषचंद्र बोस तसेच हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले. सरपंच आकांक्षा चव्हाण यांच्या हस्ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या कार्यक्रमास उपसरपंच सुरेश ठाकूर, माजी सरपंच व सदस्य गुरुनाथ मडवळ, सुधीर ठाकूर, डॉ. धनश्री गोविलकर, आरोग्य सेविका शलाका वालावलकर, रघुनाथ जुवाटकर, लिपिक विनया सकरे तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी सावळाराम म्हापणकर आदी उपस्थित होते.