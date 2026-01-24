कोल्हापुरात ३० पासून ‘दालन २०२६’ प्रदर्शन
19793
कोल्हापुरात ३० पासून
‘दालन २०२६’ प्रदर्शन
पवन जामदार ः विविध उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २४ ः क्रीडाई कोल्हापूर आयोजित पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वांत भव्य वास्तू व बांधकाम विषयक प्रदर्शन ‘दालन २०२६’चे आयोजन ३० जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत महासैनिक दरबार हॉल ग्राउंड, कोल्हापूर येथे केले आहे. हे १३ वे दालन प्रदर्शन असून, विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक सेमिनार, व्याख्यान तसेच प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे यांचा संवाद कार्यक्रम आयोजित केला आहे, अशी माहिती सह-समन्वयक पवन जामदार यांनी दिली.
या चार दिवस चालणाऱ्या प्रदर्शनात १७० स्टॉल्स असून सर्व स्टॉल्सचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे. प्रदर्शन रोज सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत खुले राहणार आहे.
येथील स्पाईस कोकण येथे आज पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी दालनचे सिंधुदुर्ग क्रीडाई अध्यक्ष गजानन कांदळगावकर, कोल्हापूर सह-खजिनदार सागर नालंग, केतन शहा, शेलेद्र अलमन, अभय वालावलकर, अभिजित जैतापकर उपस्थित होते. जामदार म्हणाले, ‘या दालनात शनिवारी (ता. ३१) सायंकाळी ४.३० वाजता कोल्हापूर व परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रा. एम. जी. गाडगीळ (मुंबई) यांचे टेक्निकल सेमिनार, १ फेब्रुवारीला सायंकाळी ४ वाजता अच्युत गोडबोले (केमिकल इंजिनिअर) यांचे सेमिनार तसेच अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे दालनला भेट देऊन संवाद साधणार आहेत. तसेच २ फेब्रुवारीला सायंकाळी सहाला कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते व कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. व पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या उपस्थितीत सांगता समारंभ होणार आहे.’