रेटिना नेत्रतपासणी शिबिर सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : मधुमेहामुळे डोळ्यांवर होणाऱ्या गंभीर परिणामांपैकी एक म्हणजे डायबेटिक रेटिनोपॅथी. हा आजार सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे न देता अंधत्वापर्यंत नेऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर इन्फिगो आयकेअर हॉस्पिटलच्यावतीने विशेष रेटिना नेत्रतपासणी आयोजित करण्यात आली आहेत. यातील खेडमध्ये गुलमोहर पार्क येथे रविवारी (ता. २५) आणि लांजा, रत्नागिरीत ही शिबिरे होणार आहेत.
२६, २८ आणि २९ जानेवारी रोजी इन्फिगो आयकेअर हॉस्पिटल, साळवी स्टॉप, रत्नागिरी येथे, २७ला लांजा येथील इन्फिगो थ्रीडी आय क्लिनिक येथे शिबिर होईल. या तपासणीकरिता शंकर नेत्रालय (चेन्नई) येथून प्रशिक्षित व रेटिना विकारांवरील अनुभव असलेले सुप्रसिद्ध रेटिनातज्ज्ञ डॉ. प्रसाद कामत हे रुग्णांची तपासणी व आवश्यकतेनुसार उपचार करणार आहेत. या दरम्यान, विशेषतः मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी सहभागी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. दृष्टी धूसर होणे, प्रकाशात चमक जाणवणे, अचानक दृष्टी कमी होणे, काळे ठिपके दिसणे, जाड भिंगाचा किंवा २.५ पेक्षा अधिक चष्मा नंबर असणे यासारख्या तक्रारी असणाऱ्यांनीही या तपासणीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन इन्फिगो आयकेअरतर्फे करण्यात आले आहे.
