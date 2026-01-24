-कायद्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांचे संरक्षण
मंडणगड : विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना दिवाणी न्यायाधीश अमृता जोशी. शेजारी प्राचार्य डॉ. वाल्मीक परहर, ॲड. अमोल बैकर, ॲड. सतीश नाईक, बार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद लोखंडे.
कायद्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांचे संरक्षण
न्यायाधीश अमृता जोशी ः मंडणगडमध्ये कायदेविषयक जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २४ ः कायद्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांचे संरक्षण करणे हा आहे. पोक्सो कायदा बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात प्रभावी संरक्षण देतो तसेच या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद व बालस्नेही न्यायप्रक्रिया असल्याचे दिवाणी न्यायाधीश अमृता जोशी यांनी सांगितले.
तालुका विधी सेवा समिती दापोलीअंतर्गत मंडणगड दिवाणी न्यायालय, मंडणगड तालुका वकील संघटना व लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महाविद्यालयातर्फे रस्तेसुरक्षा व राष्ट्रीय युवा दिन या विषयांवर कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाला मंडणगड तालुका वकील संघटनेचे विधिज्ञ ॲड. अमोल बैकर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ॲड. सतीश नाईक, मंडणगड तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद लोखंडे उपस्थित होते. रस्तेसुरक्षा व ट्रॅफिक सिग्नल या विषयावर मार्गदर्शन करताना ॲड. अमोल बैकर यांनी वाहन चालवताना आवश्यक कागदपत्रे जवळ बाळगणे, वाहतूक नियमांचे पालन करणे, अपघातप्रसंगी घ्यावयाची खबरदारी या विषयी माहिती दिली. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन केल्यास प्रवास सुरक्षित व सुखकर होतो, असे त्यांनी नमूद केले. ॲड. सतीश नाईक यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचे आचरण करण्याचे आवाहन केले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निरसन
रस्तेसुरक्षा व राष्ट्रीय युवा दिन या विषयावर कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम मंडणगड येथे घेण्यात आला. यामध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांकडून काही कायदेविषयक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यांच्या प्रश्नांचे तज्ज्ञांकडून निरसन करण्यात आले.
