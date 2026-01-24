रत्नागिरीत पदयात्रेतून जनजागृती
रत्नागिरी : अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आयोजित जनजागृती पदयात्रेत सहभागी संस्था पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी.
जलसंवर्धन, सायबरबाबत पदयात्रेतून जागृती
अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय; तीन हजार विद्यार्थी, शिक्षकांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या अभ्यंकर- कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सामाजिक बांधिलकी जपत पदयात्रेतून जनजागृती केली. पदयात्रा कार्यक्रमाला अमली पदार्थविरोधी जनजागृती, प्रदूषणमुक्ती, निसर्ग संवर्धनासारख्या सामाजिक विषयावर फलक, घोषवाक्य व संदेशाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
भ्रष्टाचार निर्मूलन, सायबर सुरक्षा, सायबर गुन्हे, पाणीटंचाई व जलसंवर्धन, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवनिर्मित व नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण, स्त्री सुरक्षा स्वच्छता पर्यावरण व अंधश्रद्धा निर्मूलन या विषयावरही प्रबोधन करण्यात आले.
पदयात्रेचे उद्घाटन र. ए. सोसायटीच्या कार्याध्यक्ष शिल्पा पटवर्धन व उपकार्याध्यक्ष अॅड. विजय साखळकर यांनी श्रीफळ वाढवून केले. कार्यवाह सतीश शेवडे, सहकार्यवाह प्रा. श्रीकांत दुदगीकर, शालेय समितीचे अध्यक्ष आनंद देसाई, डॉ. चंद्रशेखर केळकर, प्रा. महेश नाईक, प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, प्रा. विद्याधर केळकर, प्रा. वैभव कानिटकर, प्रा. दिलीपकुमार शिंगाडे, शिल्पा तारगावकर आणि प्राध्यापक, कर्मचारी, एनएसएसचे विद्यार्थी, एनसीसी कॅडेट्स, सायबर गुन्हे व सुरक्षा यांचे पोलीसदल, घटक संस्थांमधील विद्यार्थी व शिक्षक असे सुमारे तीन हजार जण पदयात्रेमध्ये सहभागी झाले.
रत्नागिरीकरांकडून कौतुक
या पदयात्रेची लांबच्या लांब रांग पाहून आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून रत्नागिरीकर कौतुक करत होते. पदयात्रेमध्ये विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह, स्वयंशिस्त, उत्तम नियोजन दिसून आले. जवाहर मैदान येथून सुरू होऊन लाला कॉम्प्लेक्स, जेलरोड नाका, माळनाका, मारुती मंदिर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला अभिवादन करून पुन्हा याच मार्गाने ढोलताशांच्या गजरात महाविद्यालयापर्यंत येऊन पदयात्रेचा समारोप झाला.
