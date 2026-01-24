शिबिर
कालकरकोंडमध्ये
दंतचिकित्सा शिबिर
पावस ः रत्नागिरी तालुक्यातील नाखरे कालकरकोंड या अतिदुर्गम भागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जायंट्स् ग्रुप ऑफ कुवारबाव सहेली यांच्यावतीने मोफत दंतचिकित्सा व मार्गदर्शन शिबिर झाले. ‘लेक वाचवा लेक शिकवा’ अभियानांतर्गत झालेल्या या उपक्रमात डॉ. ऋषिकेश जोशी यांनी अंगणवाडी व शाळेतील विद्यार्थ्यांची मोफत दंततपासणी करून दातांची स्वच्छता कशी ठेवावी याबाबत मार्गदर्शन केले. मोबाईल नेटवर्क व दळणवळणांच्या सुविधांपासून दूर असलेल्या या शाळेत शहरातून डॉक्टर आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. या वेळी हळदीकुंकू कार्यक्रमही घेण्यात आला.
