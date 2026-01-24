चौथे राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलन
चौथे राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलन
‘आम्ही सिद्ध लेखिका’चा पुढाकार ; ३१ पासून सांगलीत आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : आम्ही सिद्ध लेखिका या संस्थेच्या पाचव्या वर्धापनदिनानिमित्त चौथे राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलन सांगलीत पटवर्धन सभागृहात होणार आहे. ३१ जानेवारी व १ फेब्रुवारी रोजी सांगली जिल्हा कार्यकारिणीतर्फे याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिला लेखिका सहभागी होणार आहेत.
संमेलनाच्या उद्घाटक वेद डायग्नॉस्टिक अँड रिसर्च सेंटरच्या संचालिका जयश्री पाटील असून, संस्थेच्या विश्वस्त उषा चांदुरकर या स्वागताध्यक्ष आहेत. संमेलनाचे अध्यक्षपद सुप्रसिद्ध लेखिका, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या सोनाली नवांगुळ भूषवणार आहेत. प्रमुख पाहुणे म्हणून लेखिका डॉ. छाया महाजन, उद्योजिका भूमी मगदूम, संस्थेच्या अध्यक्ष प्रा. पद्मा हुशिंग तसेच पश्चिम विभागप्रमुख मनीषा रायजादे पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
संमेलनात ग्रंथदिंडी, उद्घाटन सोहळा, प्रकाशन सत्र, गझल मुशायरा, कवी संमेलन, विविधरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथाकथन, परिसंवाद अशा साहित्यिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. ९८व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तसेच लोकसाहित्याच्या अभ्यासक, समीक्षक, लेखिका तारा भवाळकर यांची मुलाखत हे मुख्य आकर्षण आहे. संमेलनात ३०० लेखिका उपस्थित राहणार आहेत. संमेलनाचे औचित्य साधून घेतलेल्या कविता, गझल व कथालेखन स्पर्धेच्या विजेत्यांचा या प्रसंगी सत्कार केला जाणार आहे. स्व. मोहन कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या आम्ही सिद्ध लेखिका या मान्यताप्राप्त संस्थेचे ‘लिहा आणि लिहिते व्हा’ हे ब्रीदवाक्य आहे. मान्यवर साहित्यिका, लेखिका आणि नवोदित लेखिकांसाठी ही संस्था स्त्रियांना व्यक्त होण्यासाठीचे उत्तम व्यासपीठ आहे.
