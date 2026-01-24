झेप फाऊंडेशनतर्फे तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धा
रत्नागिरी, ता. २४ : झेप फाउंडेशन शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्यावतीने प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून शालेय गटासाठी रत्नागिरी तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. २९ जानेवारीपर्यंत निबंध पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्पर्धा गट क्र. १ (इ. ५वी ते ७वी) साठी ‘प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व किंवा ‘मी भारतीय संविधान बोलत आहे’ असे विषय आहेत. गट क्र. २ (इ. ८वी, ९ वी) साठी ‘मी लोकप्रतिनिधी झालो तर...’ किंवा ‘प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याची माजी कल्पना’ असे विषय आहेत. प्रथम पारितोषिक २२२२ रुपये, चषक व प्रमाणपत्र, द्वितीय पारितोषिक १५५५ रुपये, चषक व प्रमाणपत्र, तृतीय पारितोषिक ११११ रुपये, चषक व प्रमाणपत्र, सहभागी सर्व स्पर्धकांना सहभागी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
स्पर्धकांनी एका विषयावर स्वहस्ताक्षरात व कागदाच्या एका बाजूला निबंध लिहावा, दोन्ही गटासाठी शब्दमर्यादा ७०० शब्द आहे. स्पर्धकाने स्वतःचे संपूर्ण नाव, पत्ता व पालकांचा मोबाईल नंबर स्वतंत्र कागदावर लिहून सोबत जोडावा. निबंध अॅप्पल ब्लॉसम, रामआळी, रत्नागिरी येथे पोहचतील. स्पर्धेतील पहिल्या तीन क्रमांक प्राप्त विजेत्यांना संपर्क नंबराद्वारे कळवले जाईल. बक्षीस वितरण समारंभाची तारीख, ठिकाण व वेळ आयोजकांतर्फे कळवण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी अध्यक्ष परशुराम उर्फ दादा ढेकणे, सचिव सुनील पवार, सचिन गांधी यांच्याशी संपर्क साधावा.
