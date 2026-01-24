‘सोशल मीडिया’ विषयावर खारेपाटण प्रशालेत मार्गदर्शन
19815
‘सोशल मीडिया’ विषयावर
खारेपाटण प्रशालेत मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २४ : ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय संस्था सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने नुकतीच खारेपाटण ज्युनियर कॉलेज येथे ‘सोशल मीडिया व आजची तरुणाई’ या विषयावर एकदिवसीय मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरात पूर्व प्राथमिक शाळा मान्यता परिषदेच्या (इंडिया) जिल्हा समन्वयक रुपाली कदम यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
यावेळी कदम यांनी, आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. विविध माध्यमांमुळे तरुणांचे विचार, वर्तन आणि जीवनशैली यावर मोठा प्रभाव पडत आहे. यातून होणारे दुष्परिणाम तरुणाईने वेळीच समजून घेणे काळाची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले. या कार्यक्रमासाठी प्रशालेचे प्राचार्य संजय सानप, पर्यवेक्षक संतोष राऊत, सहाय्यक शिक्षिका सारिका महिंद्रे, श्री. गुरव, स्पोकन इंग्लिश कॉर्डिनेटर प्रियांका मोरे, सर्व शिक्षक वृंद आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.