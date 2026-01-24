-स्व. गोविंदराव निकमांनी सर्वसामान्यांचे हित जपले
चिपळूण ः स्व. गोविंदराव निकम स्मृतिदिन कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना प्राचार्य राजेंद्र वारे शेजारी मान्यवर.
गोविंदराव निकम यांनी सामान्यांचे
हित जपले ः प्राचार्य वारे
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ ः स्व. गोविंदराव निकम यांनी ज्योत ज्ञानाची व दौलत राष्ट्राची हे ब्रीदवाक्य उराशी बाळगून संस्थेची स्थापना केली. त्यांनी सर्वसामान्यांचे हित जपले, असे प्रतिपादन प्राचार्य राजेंद्र वारे यांनी केले. सावर्डे येथील गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात आयोजित शिक्षणमहर्षी स्व. गोविंदराव निकम यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सहाय्यक शिक्षक अशोक शितोळे यांनी स्व. गोविंदराव निकम यांच्या जीवनकार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. त्याचबरोबर अमित साळवी यांनी सूत्रसंचालन केले. या वेळी सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.