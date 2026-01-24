जबाबदार नागरिक बना, प्रत्येकाने मतदान करा!
19834
जबाबदार नागरिक बना,
प्रत्येकाने मतदान करा!
सावंतवाडीत ‘व्होटर सेल्फी पॉईंट’
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ ः येथील तहसील कार्यालयात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आपले एक मत देशाचे भविष्य घडवू शकते, जबाबदार नागरिक बना, मतदान करा’ असा नारा देत व्होटर सेल्फी पॉईंटचे लोकार्पण निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी समीर घारे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
यावेळी श्री. घारे यांनी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार सावंतवाडीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती विभागातील मतदारांना मतदानाबाबत जागरूक करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. लोकांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे, यासाठी आज सेल्फी पॉईंटचे लोकार्पण करण्यात आले. गावागावात जाऊन स्वाक्षरी मोहीम राबवून देखील मतदान जनजागृती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, निवडणूक नायब तहसीलदार श्रीम. तारी, कर निर्धारक अधिकारी प्राची पाटील, बांदेकर कॉलेजचे तुकाराम मोरजकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.