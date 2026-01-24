कामळेवीर शाळेत महिलांनी लुटला ''फनी गेम्स''चा आनंद
19835
कामळेवीर शाळेत महिलांनी
लुटला ‘फनी गेम्स’चा आनंद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ ः मकर संक्रांतीचे औचित्य साधून जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा, झाराप कामळेवीर येथे ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ असा संदेश देत हळदी-कुंकू समारंभ उत्साहात साजरा करण्यात आला. महिलांसाठी आयोजित केलेले ‘फनी गेम्स’ या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण ठरले. यामध्ये स्थानिक महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन खेळांचा आनंद लुटला.
हा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. २३) शाळेच्या अंगणात हा सोहळा पार पडला. पारंपरिक हळदी-कुंकूसोबतच महिलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि मनोरंजनासाठी विविध खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शाळेतील शिक्षिका श्रीमती निरवडेकर आणि श्रीमती राऊळ यांनी विशेष परिश्रम घेत मोलाचे सहकार्य केले. यावेळी मुख्याध्यापक श्री. कदम सर, श्री. गोठोस्कर, श्री. आजगावकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. शाळेच्या अंगणात रंगलेल्या या खेळामुळे महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. शाळेने महिलांना एकत्र आणण्यासाठी घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद आहे, अशी भावना उपस्थित महिलांनी व्यक्त केली. सहभागी सर्व महिलांचे शाळेच्या वतीने आभार मानण्यात आले.
