जलवाहिनीचे काम तातडीने पूर्ण करा; अन्यथा घेराओ

आशिष सुभेदार ः सावंतवाडीप्रश्नी इशारा
सावंतवाडी, ता. २४ ः शहरातील खासकिलवाडा, न्यू खासकीलवाडा ते कारागृह नजीकच्या सर्व परिसरात नगरपालिकेकडून सुरू असलेले जलवाहिनी टाकण्याचे काम निकृष्ट पद्धतीने तसेच धीम्या गतीने सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्व प्रभागात खोदकाम केल्याने रात्रीच्या वेळी अपघातासारखे प्रसंग उद्भवू शकतात. त्यामुळे हे काम तातडीने पूर्ण करावे; अन्यथा प्रशासनाला घेराओ घालून जाब विचारला जाईल, असा इशारा ठाकरे शिवसेनेचे युवा तालुका प्रमुख आशिष सुभेदार यांनी दिला आहे.
सुभेदार यांनी सांगितले, की शहरात सगळीकडे रस्ते खोदाई करून नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. या खोदकामामुळे शहरात ठिकठिकाणी धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. खसकिलवाडा, न्यू खासकिलवाडा जेल नजीकचा संपूर्ण भाग धुळीने माखला आहे. या भागात सध्या जोरात खोदकाम सुरू आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून सुरू असलेले जलवाहिनी टाकण्याचे हे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. यामुळे परिसरात धूळ पसरली असून ज्येष्ठांसह नागरिकांना श्वसनाचे त्रास उद्भवू लागले आहेत. जलवाहिनी टाकण्यासाठी जी यंत्रणा वापरली जात आहे, ती निकृष्ट पद्धतीची आहे. अधिकारी, अभियंता कामाच्या ठिकाणी फिरकत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. खोदकामासाठी खासकिलवाडा परिसरातील रस्ते बंद ठेवले आहेत. यामुळे नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागत आहे. एक भाग खोदाईकरिता घेऊन तेवढाच पट्टा वाहतुकीस बंद ठेवणे गरजेचे आहे. निकृष्ट कामामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. हे काम तातडीने पूर्ण करून डांबरीकरण करावे; अन्यथा ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने घेराओ घालण्यात येईल, असा इशारा सुभेदार यांनी दिला आहे.
