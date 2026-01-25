शिल्प साकारताना संयम, एकाग्रता महत्त्वाची
सावर्डे ः येथील कार्यशाळेत रोहन पवार यांनी साकारलेले शिल्प.
शिल्प साकारताना संयम, एकाग्रता महत्त्वाची
शिल्पकार रोहन पवारः कला महाविद्यालयात शिल्पकलेचे प्रात्यक्षिक
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २५ : कोणतेही शिल्प साकारताना संयम आणि एकाग्रता खूप महत्त्वाची असते. मानवी चेहरे साकारताना ॲनाटोमीचा (शारीरिक संरचना) सखोल अभ्यास आवश्यक आणि महत्त्वाचा ठरतो. साकारलेले शिल्प जिवंत भासले तरच त्यात शिल्पकाराचा कस लागल्याचे स्पष्ट होते. यासाठी शिल्पकारांनी दैनंदिन सरावावर भर देऊन यातील सखोल ज्ञान आत्मसात करावे, असे प्रतिपादन ख्यातनाम युवा शिल्पकार रोहन पवार यांनी केले.
सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या सह्याद्री कला महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना शिल्पकलेचे प्रात्यक्षिक दाखवताना शिल्पकार रोहन पवार बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ शिल्पकार-चित्रकार प्रकाश राजेशिर्के, प्राचार्य माणिक यादव, शिल्पकलेचे प्राध्यापक रूपेश सुर्वे, जलरंग चित्रकार विष्णू परीट, सचिनदेव खामकर, प्रा. प्रदीपकुमार देडगे, प्रा. अवधूत खातू, प्रा. विक्रांत बोथरे आदि उपस्थित होते.
प्रात्यक्षिकासाठी मुंबई येथील चित्रकार प्रकाश महिंदकर यांना शिल्पकार रोहन पवार यांनी मॉडेल म्हणून समोर बसवले होते. शिल्पकार रोहन पवार हे सह्याद्री कला महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी असून त्यांनी आजवर शिल्पकलेत अनेक पारितोषिके मिळवली आहेत. रोहन यांची शिल्पे सामाजिक विषयावर भाष्य करणारी असतात. त्यांच्या शिल्पातून ग्रामीण जीवन अथवा गरिबीचे दर्शन घडते. कोणीही न हाताळलेल्या विषयांवर रोहन शिल्पाकृती साकारत असल्यामुळे त्या अधिक बोलक्या आणि जिवंत भासतात.
समोर मॉडेल बसवल्यापासून साधारणपणे दीड तासात रोहन यांनी शिल्पकलेचे प्रात्यक्षिक पूर्ण केले. यावेळी त्यांनी प्रत्येक भाग कसा साकारायचा, ॲनाटोमीच्या अभ्यासानुसार शिल्पात जिवंतपणा कसा आणायचा, याबाबत विद्यार्थ्यांना सखोल मार्गदर्शनही केले. यावेळी शिल्पकलेच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे त्यांनी सोप्या शब्दांत निरसनही केले. केवळ दीड तासात शिल्पकार रोहन पवार यांनी प्रकाश महिंदकर यांचे हुबेहूब शिल्प साकारले. प्रात्यक्षिक पूर्ण झाल्यानंतर उपस्थित सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात महिंदकर यांचे हुबेहूब शिल्प साकारल्याबद्दल रोहन यांचे अभिनंदन केले.
सह्याद्री कला महाविद्यालयात शिल्पकलेचे धडे घेतले. येथील प्राध्यापकांनी शिल्पातील बारकावे समजावून सांगितले. शिल्प साकारताना नवनवीन संकल्पना दिल्या. आता व्यावसायिक शिल्पकार म्हणून काम करताना मिळालेल्या यशामध्ये सह्याद्री महाविद्यालयाच्या शिकवणीचा मोठा वाटा आहे.
- रोहन पवार, प्रसिद्ध शिल्पकार, मुंबई
सह्याद्री कला महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून येथे अनेक शिल्पकार, चित्रकार घडले. कोकणच्या ग्रामीण भागातील या हिऱ्यांनी केवळ राज्यच नव्हे तर देश आणि त्याबाहेरही आपल्या यशाची पताका फडकवली. राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोहन पवार यांनी अनेक पारितोषिके प्राप्त केली आहेत.
- प्रकाश राजेशिर्के, ज्येष्ठ शिल्पकार, चित्रकार, सावर्डे
