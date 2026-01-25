त्या घरकुलाच्या अनुदानाची वसुली करा
त्या घरकुलाच्या अनुदानाची वसुली करा
संतोष हातखमकरांचे सीईओना निवेदन ; हर्डी येथील घरकुल
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २५ : कोदवली ग्रामपंचायत हद्दीतील हर्डी येथील एका लाभार्थ्याला मंजूर झालेल्या घरकुलाला स्थगिती देऊन, पहिला हप्ता व्याजासह शासन जमा करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याउलट संबंधित लाभार्थी खोडसाळ पत्रव्यवहार करून प्रशासनाची दिशाभूल करत आहे, अशी माहिती संतोष राजाराम हातखमकर यांनी दिली. याप्रकरणी तात्काळ दखल घेऊन अनुदान वसुलीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
संतोष हातखमकर यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार, हर्डी येथील एका लाभार्थ्याला मंजूर झालेल्या घरकुलाची काही रक्कम शासनाकडून बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली होती. मात्र, त्या घरकुलावर आम्ही आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपाची दखल घेऊन पंचायत समिती प्रशासनाने त्या घरकुलाला स्थगिती दिली आणि लाभार्थ्याला मिळालेली रक्कम व्याजासह सरकारी खात्यात परत करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. प्रशासनाने आदेश देऊन सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. तरीही संबंधित लाभार्थ्याने अनुदानाची रक्कम परत केलेली नाही. या बाबीकडे डिसेंबर महिन्यातच पत्रव्यवहार करून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. तरीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे ८ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देऊन प्रशासकीय दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केल्याचे हातखमकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.