रत्नागिरी- विद्यार्थ्यांचे यश शाळेला अभिमानास्पद
रत्नागिरी : राज्य चित्रकला परीक्षेत यश मिळवणाऱ्या फाटक हायस्कूलमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगी विद्यार्थ्यांसमवेत प्रमुख पाहुणे.
विद्यार्थ्यांचे यश शाळेला
अभिमानास्पदः परुळेकर
‘फाटक’ मध्ये चित्रकारांचा सत्कार
रत्नागिरी, ता. २५ : चित्रकलेतून घडलेल्या विद्यार्थ्यांचे यश आणि कार्य शाळेला अभिमानास्पद असून शाळेचे नाव उज्ज्वल करणारे विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षक यांचा शाळेला सार्थ अभिमान आहे, असे गौरवोद्गार दी न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष बाबासाहेब परुळेकर यांनी काढले. औचित्य होते फाटक हायस्कूलच्या एलिमेंट्री व इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षेतील यशवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभाचे.
या वेळी मंचावर संस्थेच्या कार्याध्यक्षा दाक्षायणी बोपर्डीकर, उपाध्यक्ष विनय आंबुलकर, मुख्याध्यापक राजन कीर, उपमुख्याध्यापक विश्वेश जोशी, पर्यवेक्षिका नेहा शेट्ये, चित्रकला शिक्षक उपस्थित होते.
राज्य कला संचालनालयामार्फत घेण्यात आलेल्या ड्रॉईंगच्या एलिमेंट्री व इंटरमिजिएट या दोन्ही ग्रेड परीक्षांचा निकाल शंभर टक्के लागला. राज्य गुणवत्ता यादीत झळकलेली जान्हवी भोवड, अस्मी कानसे, तीर्था सागवेकर अन्विक्षा भेलेकर यांचा सत्कार अध्यक्षांच्या हस्ते चित्रकला साहित्य व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. कलाशिक्षक दिलीप भातडे आणि निलेश पावसकर यांचा संस्थेच्या वतीने भेटवस्तू देऊन सत्कार केला.
शासनाच्या कला उत्सवमध्ये त्रिमिती प्रकारात कोल्हापूर विभागाचे राज्यस्तरावर नेतृत्व करणाऱ्या आणि मागील वर्ष गुणवत्ता यादीत आलेल्या अस्मी होडेचा सत्कार करण्यात आला. पालक संजय भेलेकर यांनी शिक्षकांच्या कामाचे कौतुक करताना शाळेचे विशेष आभार मानले. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे काम गुणवत्ता यादीत येण्याच्या दर्जाचे असल्याचे कला शिक्षक दिलीप भातडे यांनी सत्कारला उत्तर देताना म्हटले.