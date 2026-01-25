बांदावासीयांचे समाजसेवेस नेहमीच प्राधान्य
प्रमोद कामत ः महायुतीकडून उमेदवारांच्या प्रचाराचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २५ ः बांदा जिल्हा परिषदेतून अनेकजण इच्छुक असताना मला संधी देत अनेकांनी पक्षासाठी त्याग केला. सुशांत पांगम यांनीही आपली उमेदवारी मागे घेतली. माझ्या समाजसेवेला बांदा जिल्हा परिषदेतील मतदारांनी दिलेली ही साथ असून मला बिनविरोध निवडून आणण्याऱ्या प्रत्येकाचा मी ऋणी आहे. सर्वांना सोबत घेऊन समाजसेवा व पंचक्रोशीचा विकास करण्यासाठी सदैव तत्पर राहीन, असे प्रतिपादन बिनविरोध जिल्हा परिषद सदस्य तथा माजी सभापती प्रमोद कामत यांनी येथे व्यक्त केले.
बांदा येथे आज महायुतीच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. श्री. कामत पुढे म्हणाले, ‘‘माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहणार आहे. लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी ऋणी असून ४० वर्षांपासून सुरू असलेली समाजसेवा अशीच कायम ठेवणार. पंचायत समितीत देखील महायुतीला यश मिळेल.’’
भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर म्हणाल्या, ‘‘महायुतीच्या दोन्ही उमेदवारांना यश मिळेल. श्री. कामत बिनविरोध निवडून आले असून महायुतीच्या पंचायत समितीच्या उमेदवार रुपाली शिरसाट यांनाही यश मिळेल. केंद्र व राज्यातील सरकारचा फायदा गावाला होणार आहे.’’ लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने बांद्यात चांगले काम केले असून ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून केलेल्या माझ्या कामास लोक पसंती देतील, असे उमेदवार रुपाली शिरसाट म्हणाल्या. रुपाली शिरसाट यांनी आपल्या प्रचाराचा प्रारंभ श्रीफळ वाढवून केला. बांदेश्वर मंदिर व ग्रामदैवत भूमिका देवीचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. यानंतर घरोघरी जाऊन प्रचाराचा प्रारंभ केला. यावेळी माजी सभापती शितल राऊळ, उपसरपंच आबा धारगळकर, जावेद खतिब, तोरसे माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश सावळ, शिवसेना विभागप्रमुख भैय्या गोवेकर, बांदा माजी सरपंच अशोक सावंत आदींसह भाजप, शिवसेना महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.