मालवणात ११ फेब्रुवारीपासून ''हेरिटेज टूर गाईड'' अभ्यासक्रम
मालवण, ता. २५ : सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि मालवण परिसरातील समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी कृ. सी. देसाई शिक्षण मंडळ संचलित स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय, मालवण यांच्या वतीने ११ ते २५ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘हेरिटेज टूर गाईड’ हा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे.
मालवणचा मराठा आरमाराचा इतिहास, किल्ले, मंदिरे, खाद्यसंस्कृती आणि लोककला यांची सखोल माहिती पर्यटकांना शास्त्रोक्त पद्धतीने सांगता यावी, यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये ‘हेरिटेज वॉक’चे नेटके व्यवस्थापन आणि सादरीकरण, परिसरातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना प्रत्यक्ष भेटी, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतून पर्यकांशी संवाद साधण्याचे तंत्र याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पुणे येथील प्रसिद्ध तज्ज्ञ प्रा. योगेश पिसोळकर यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभणार आहे. या अभ्यासक्रमात १८ वर्षांवरील कोणालाही सहभागी होता येईल. प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि पर्यटन व्यावसायिक, होम स्टे, हॉटेल मालक आणि कर्मचारी, रिक्षा व मोटारचालक, पर्यटन संस्थांचे सदस्य यांना यात सहभागी होता येईल. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर सहभागींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच मालवणचा वारसा जागतिक स्तरावर मांडण्याची संधी मिळेल. अधिक माहितीसाठी डॉ. सुमेधा नाईक, गुरुनाथ राणे, कृतिका न्हिवेकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि वारसा जतन करण्यासाठी जास्तीत जास्त इच्छुकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. किरण ठाकूर, प्रभारी प्राचार्य कैलास राबते यांनी केले आहे.
