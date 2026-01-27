राष्ट्रसेविका समिती, रत्नकोंदणतर्फे
समर्पिता’ कार्यक्रम उत्साहात
रत्नागिरी, ता. २७ : राष्ट्रसेविका समितिच्यी रत्नकोंदणतर्फे आयोजित समर्पिता या कार्यक्रमात तिळगूळ समारंभ आणि देशभक्ती यांचा सुरेख संगम साधला. सन्मित्रनगर येथील विमलताई पित्रे मुलींच्या वसतीगृहात हा कार्यक्रम झाला. वेळी प्रमुख पाहुण्या प्रा. उमा जोशी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि भारतमातेला आणि देवी अष्टभुजेला पुष्प अर्पण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विदुषी, लढवय्या आणि शास्त्रज्ञ अशा यशस्वी स्त्रिया यावर प्रकाश टाकला. प्रेरणादायी भाषण केले. वैयक्तिक गीत माधवी फडके यांनी सादर केले नंतर विदुषी गार्गी, लढवय्यी राणी दुर्गावती आणि अवकाशवीर कल्पना चावला या तिघींचे आत्मवृत्त अनुक्रमे आर्या केळकर, सिद्धी कोळेकर आणि हर्षदा कुलकर्णी यांनी आपल्या सादरीकरणातून उत्तम प्रकारे व्यक्त केले. राजक्ता घाटे यांनी सूत्रसंचालन केले. कोकण प्रांत सहकार्यवाहिका उमा दांडेकर यांनी मार्गदर्शन करून आभार मानले.
