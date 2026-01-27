राज्य कला प्रदर्शनात गणपत कासकर अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २७ः कोलझर येथील गणपत कासकर याने राज्य कला प्रदर्शनात अव्वल पुरस्कार मिळविला. तो कोल्हापूर येथील रा. शि. गोसावी कलानिकेतन महाविद्यालयात शिकत आहे. दरवर्षी कला संचालनालयातर्फे राज्यातील ३०० पदवी, पदवीकांचे कला शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयातील विविध ११ विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन भरविले जाते. यात गोसावी महाविद्यालयाच्या ५७ कलाकृतींची निवड झाली होती. यात उपयोजित कला विभागात गणपत कासकर राज्यात प्रथम आला. तो मूळ कोलझर येथील रहिवासी असून शिक्षण मालवणमध्ये झाले. त्याला प्रा. मनोज दरेकर, गजेंद्र वाघमारे, मनिपद्म हर्षवर्धन, शैलेश राऊत, किशोर राठोड, मंगेश शिंदे, संदीप पोपेरे, वैशाली पाटील आदींनी मार्गदर्शन केले.
