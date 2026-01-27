सावंतवाडी एज्युकेशन शाळेत वार्षिक पारितोषिक उत्साहात
सावंतवाडी ः गुणवंत विद्यार्थ्यांसोबत मुख्याध्यापक प्रदीप सावंत व इतर मान्यवर.
सावंतवाडी एज्युकेशन शाळेत
पारितोषिक वितरण उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ ः सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी संचलित प्राथमिक शाळेमध्ये विविध स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा पारितोषिक वितरण व गुणगौरव सोहळा उत्साहात झाला. या कार्यक्रमास व्यासपीठावर संस्थेच्या संचालिका राजश्री टिपणीस, मुख्याध्यापक प्रदीप सावंत, अमित सुकी, श्रीमती अरवारी, श्रीमती टिळवे, बालवाडी विभागाच्या श्रीमती वेंगुर्लेकर, लिपिक वैभव केंकरे तसेच शाळेचे सर्व शिक्षक उपस्थित होते.
उपस्थित सर्व मान्यवरांचे गुलाब पुष्प देऊन मुख्याध्यापक सावंत यांनी स्वागत केले. श्रीमती टिपणीस यांनी, शाळेचे शैक्षणिक, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदान वाखाणण्याजोगे असल्याचे सांगितले. यावेळी शाळेला मिळालेल्या ‘बेस्ट स्कूल’ पुरस्काराबद्दल सर्व शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. मुख्याध्यापक सावंत, राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाल्याबद्दल डी. जी. वरक, स्पर्धाप्रमुख श्रीमती राऊळ यांच्यासह जिल्हा परिषदे आयोजित जिल्हास्तरीय समूहनृत्य स्पर्धेसाठी निवड झालेला संघ व मार्गदर्शक शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना ज्ञानदीप संघटनेचे संस्थापक संचालक वाय. पी. नाईक यांच्या सहकार्यातून पदके प्रदान करण्यात आली. सूत्रसंचालन स्वरा राऊळ, प्राची बिले यांनी आभार मानले.
