डॉ. धुरींच्या अनुभवाचा संघटनेला फायदा होईल
पुणे ः महाराष्ट्र आरोग्य अधिकारी संघटना राज्य उपाध्यक्षपदी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचा अध्यक्ष डॉ. सतीश हरिदास यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
डॉ. सतीश हरिदासः आरोग्य अधिकारी संघटनेच्या उपाध्यक्षपदी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २७ ः डॉ. सई धुरी यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना माता व बाल आरोग्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध योजना, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण, आरोग्य जनजागृती, तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सेवा बळकटी करणासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा व नेतृत्वगुणांचा लाभ राज्यस्तरावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेला मिळेल, असा विश्वास संघटना अध्यक्ष डॉ. सतीश हरिदास यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गाच्या संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच डॉ. हरिदास यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे नुकतीच झाली. या बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकी दरम्यान जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांची राज्यस्तरीय कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षपदी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांची निवड केली आहे. संघटनेच्या कार्यासाठी तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गाच्या हितासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. यावेळी त्यांचा श्री. हरिदास यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. बैठकी दरम्यान जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये आरोग्य विभागातील प्रशासकीय अडचणी, अधिकारी संवर्गाच्या सेवासुविधा, पदोन्नती, कार्यभार, मनुष्यबळ उपलब्धता, तसेच राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यावर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. संघटनेच्या माध्यमातून अधिकारी वर्गाच्या समस्या शासन स्तरावर प्रभावीपणे मांडण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. या नियुक्तीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा राज्यस्तरावर गौरव वाढला असून जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासनासाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. डॉ. धुरी यांच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गाच्या विविध प्रश्नांना अधिक प्रभावी न्याय मिळेल तसेच आरोग्य सेवांच्या दर्जात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. या प्रसंगी उपस्थित अधिकारी, संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य यांनी डॉ. धुरी यांचे अभिनंदन केले.
