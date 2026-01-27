स्मार्ट मीटर वापराबाबत ग्राहकांशी सुसंवाद
स्मार्ट मीटरबाबत ग्राहकांशी संवाद
देवरूखमध्ये कार्यक्रम ; महावितरण कार्यालयाचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २७ : वीजवितरण क्षेत्रातील स्मार्ट मीटर या नव्या तंत्रज्ञानाबाबत ग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी देवरूख महावितरण कार्यालयात विशेष मार्गदर्शन व सुसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
देवरूख येथे आयोजित कार्यक्रमात उपकार्यकारी अभियंता प्रशांत राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक अभियंता रवींद्र खोत यांनी देवरूख परिसरातील वीजग्राहकांशी थेट संवाद साधला. सध्या स्मार्ट मीटरबाबत सर्वसामान्यांमध्ये अनेक समज-गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी या मीटरची कार्यपद्धती, अचूक बिलिंग, रिअल टाइम मॉनिटरिंग आणि त्यातील प्रगत तंत्रज्ञान यावर खोत यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला. बदलत्या काळानुसार नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक असून, स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना त्यांच्या वीजवापराचे अधिक प्रभावीपणे नियोजन करता येईल, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. उपकार्यकारी अभियंता प्रशांत राणे यांनी ग्राहकांना आवाहन केले की, महावितरणच्या या आधुनिकीकरण प्रक्रियेत सर्वांनी सहकार्य करावे. तंत्रज्ञान वापरताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास महावितरण कार्यालय ग्राहकांना योग्य ते सहकार्य करण्यास सदैव तत्पर असेल. या मार्गदर्शनामुळे ग्राहकांच्या मनातील अनेक शंकांचे निरसन झाले. या वेळी परिसरातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक आणि वीजग्राहक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.