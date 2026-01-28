विलवडेतील कार्यकर्त्यांचा शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश
विलवडे ः कार्यकर्त्यांचे शिवसेनेत स्वागत करताना संजू परब व इतर मान्यवर.
विलवडेतील कार्यकर्त्यांचा
शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः निवडणुकीच्या तोंडावर आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. ठाकरे गटाचे उपतालुकाप्रमुख सोनू दळवी, विलवडे विभागप्रमुख देवेंद्र सावंत, शाखाप्रमुख नंदकिशोर दळवी, संदीप दळवी आणि बाळा दळवी यांच्यासह विलवडे-केसरी परिसरातील असंख्य शिवसैनिकांनी शिंदे शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला.
शिवसेना तालुकाप्रमुख दिनेश गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली व जिल्हाप्रमुख संजू परब तसेच नेते राघोजी सावंत यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा पार पडला. या पक्षप्रवेशामुळे आंबोली मतदारसंघात शिंदे शिवसेनेचे पारडे जड झाले असून ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. आंबोली मतदारसंघातून शिंदे शिवसेनेडून सुप्रिया गावडे निवडणूक लढवत आहेत. नव्या कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांची ताकद वाढली आहे.
