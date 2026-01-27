देवगड तहसीलमध्ये ''प्रजासत्ताक दिन''
देवगड ः आदिवासी नृत्यातील विद्यार्थ्यांचे तहसीलदार रमेश पवार यांनी कौतुक केले. (छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)
देवगड तहसीलमध्ये ''प्रजासत्ताक दिन''
देवगडः तालुक्यात विविध ठिकाणी प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रम उत्साहात झाले. येथील तहसीलदार कार्यालय परिसरात तहसीलदार रमेश पवार यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी विविध मान्यवरांचे सत्कार झाले. यानिमित्ताने दाभोळे येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आदिवासी नृत्य केले. यामध्ये भुवनेश घाडी, राजवीर घाडी, मिहिर घाडी, मिहिर नवलू, दीपक घाडी, उन्मेश जाधव, आदर्श घाडी, रुद्र घाडी आदी सहभागी झाले होते. तहसीलदार श्री. पवार यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. देशभक्तिपर गीतामध्ये परिधी घाडी, अभिजित घाडी, मंथन बाणे, दुर्वा घाडी, भक्ती घाडी, दुर्वांक घाडी, किमया कुळकर, युवराज बगाड, स्वरा घाडी, श्रेयस चव्हाण या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्यांना शिक्षिका उषा मुकुंद म्हस्के, स्नेहा जगताप, प्राची घाडी, चैताली घाडी यांचे मार्गदर्शन लाभले. यावेळी जनजागृती कार्यक्रम, पथनाट्य सादर करण्यात आले. प्रदीप कदम यांनी सूत्रसंचालन केले.
