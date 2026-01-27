rat२७p१६.jpg-
२६O२०१९२
रत्नागिरी : रत्नागिरी बार असोसिएशनतर्फे नव्या अधिवक्त्यांना संविधान ग्रंथ भेट देऊन स्वागत करण्यात आले. त्या प्रसंगी अधिवक्त्यांसमवेत अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे, अॅड. रत्नदीप चाचले आदी.
----
नव्या अधिवक्त्यांना संविधान ग्रंथ भेट
बार असोसिएशन; जिल्हा न्यायालयात कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ : रत्नागिरी बार असोसिएशनतर्फे विधी सेवेत दाखल झालेल्या नवोदित अधिवक्त्यांचे भारतीय संविधान ग्रंथ देऊन स्वागत करण्यात आले. नव्या पिढीतील वकिलांना संविधानाची मुल्ये, कर्तव्ये आणि वकिली व्यवसायातील व्यावसायिक जबाबदाऱ्या यांची जाणीव करून देणे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता.
या वेळी रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे आणि सचिव अॅड. रत्नदीप चाचले उपस्थित होते. नव्या अधिवक्त्यांना शुभेच्छा देताना वकिली क्षेत्रातील सामाजिक भान, नैतिक मुल्ये आणि न्यायव्यवस्थेतील जबाबदारीची जाणीव ठेवून कार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
संविधान राष्ट्राची कोनशिला असून, १८९५ ला लोकमान्य टिळकांनी भारतीय संविधान अभ्यासले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेला मूर्त स्वरूप दिले. संविधान आपण कसे वापरतो यावर त्याचे महत्त्व अवलंबून आहे, अशी प्रतिक्रिया अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे यांनी दिली.
या वेळी अॅड. विघ्नेश शिवलकर, अॅड. सुरेंद्र जाधव, अॅड. हेमंतकुमार चोप्रा, अॅड. तेजस सावंत, अॅड. प्रथमेश शेवडे, अॅड. ट्विंकल कोतवडेकर, अॅड. साक्षी नलावडे, अॅड. राकेश आंब्रे, अॅड. स्वरा गांधी, अॅड. साक्षी मयेकर आणि अॅड. जान्हवी दिवटे या नव्या अधिवक्त्यांचे संविधान ग्रंथ देऊन स्वागत करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.