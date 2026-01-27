तळेरे ग्रामपंचायतीत ध्वजवंदन उत्साहात
तळेरे ः ग्रामपंचायतीतर्फे ध्वजवंदन करण्यात आले.
तळेरे ग्रामपंचायतीत ध्वजवंदन उत्साहात
तळेरे : येथील ग्रामपंचायतीने एक नवा आदर्श घालत प्रजासत्ताकदिनी देहदानाचा संकल्प केलेले विनोद तळेकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन केले. राष्ट्रगीताने संपूर्ण परिसर देशभक्तीच्या भावनेने भारावून गेला. यावेळी ग्रामपंचायतीचे लोकप्रतिनिधी, माजी पदाधिकारी, ग्रामसेवक, कर्मचारी, महिला बचतगट प्रतिनिधी, युवक-युवती, शालेय विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
फिलिपाईन्स ः प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना शेतकरी.
फिलिपाईन्स येथे ध्वजवंदन सोहळा
बांदाः राज्य सरकारच्या वतीने आयोजित शेतकरी परदेश अभ्यास दौऱ्यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी फिलिपाईन्स येथे ७७ वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा केला. परदेशात जाऊन देशाचे प्रतिनिधित्व करत प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचा अविस्मरणीय अनुभव मिळाल्याची भावना या अभ्यास दौऱ्यात सहभागी झालेले सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाचे सदस्य तथा निरवडे गावचे शेतकरी प्रणव नाडकर्णी यांनी व्यक्त केली. या दौऱ्यात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून प्रत्येकी पाच शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या अभ्यास दौऱ्याच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल सर्व शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यासह प्रसन्न हॉलिडेज् आणि त्यांचे प्रतिनिधी मझहर शेख यांचे आभार मानले.
