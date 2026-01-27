फिलिपाईन्समध्ये साजरा केला प्रजासत्ताक दिन
फिलिपाईन्स येथील प्रदेश दौऱ्यामध्ये शेतकऱ्यांनी भारताचा ७७वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला.
पावस : महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आयोजित परदेश अभ्यास दौऱ्यावर असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी फिलिपाईन्स येथे भारताचा ७७वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला. कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी गेलेल्या या शेतकऱ्यांनी परदेशातील भूमीवर राष्ट्रध्वज फडकावून ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्या. या दौऱ्यात रत्नागिरीतील प्रसन्न गवंडे, अजय तेंडुलकर या दोन शेतकऱ्यांचा सहभाग आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, कृषी क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून पाच शेतकऱ्यांची निवड परदेश दौऱ्यासाठी करण्यात आली आहे. यामध्ये मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्स या देशांच्या अभ्यासासाठी एकूण १५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रतिनिधींचाही गौरवपूर्ण समावेश आहे. या दौऱ्यात लक्ष्मी मोरे, राजश्री बरबडे, प्रफुल्ल पाटील, कृष्णराव देशट्टीवर, कुलदीप खोत, किशोर कदम, अविनाश यावले, भाऊसाहेब जाधव, मुकुंद पाटील, विकास कराळे, विजय सुर्वे, प्रसन्न गवंडे, अजय तेंडुलकर, चंद्रकांत सूर्यवंशी आणि प्रणव नाडकर्णी या शेतकऱ्यांचा सहभाग आहे.
