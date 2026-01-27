निधी जोशींचे आज शिरोडा येथे गायन
निधी जोशींचे आज
शिरोडा येथे गायन
सावंतवाडीः शिरोडा येथील र. ग. खटखटे ग्रंथालयात नोव्हेंबरपासून द्वैमासिक संगीत सभा सुरू करण्यात आल्या आहेत. होतकरू व नवोदित कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, हा या सभेचा मुख्य हेतू आहे. या संगीत सभेचे दुसरे पुष्प शिरोडा येथील गायिका निधी जोशी हिच्या गायनाने गुंफले जाईल. निधी ही संगीत विशारद असून अनेक गायन स्पर्धांमध्ये तिने पारितोषिके पटकावली आहेत. हा कार्यक्रम उद्या (ता. २८) सायंकाळी ६ वाजता खटखटे ग्रंथालयात होणार असून संगीतप्रेमी रसिकांनी उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी डॉ. श्रीराम दीक्षित, विनय सौदागर यांचेशी संपर्क साधावा.
.......................
घारपी मठात उद्या
पादुका दर्शन सोहळा
बांदा ः घारपी येथील श्री स्वामी समर्थ मठात अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ महाराज पालखी सोहळ्याचे आयोजन गुरुवारी (ता. २९) करण्यात आले आहे. हा पालखी सोहळा दुपारी १२ ते ३ या वेळेत होणार असून, सर्व स्वामी भक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पादुका दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री स्वामी समर्थ मठाचे मठाधिपती विजय गावकर, समस्त घारपी ग्रामस्थ आणि स्वामी सेवक भक्त मंडळी यांनी केले आहे. यावेळी भजन, नामस्मरण तसेच महाप्रसादाचाही लाभ भक्तांना मिळणार आहे. रात्री ८.३० वाजता माऊली दशावतार नाट्यमंडळ, डोंगरपाल यांचा दशावतार नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे.
........................
तळाशील येथे
धार्मिक कार्यक्रम
आचरा ः तळाशील येथील श्री गोपाळकृष्ण मूर्ती प्रतिष्ठापनेचा ४८ वा वर्धापन दिन सोहळा गुरुवारपासून (ता. २९) सुरू होत आहे. पाच दिवस चालणाऱ्या या सोहळ्यात विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवारी (ता. २९) पहाटे ४ वाजता अभिषेक, सकाळी ९ वाजता महापूजा, हळदीकुंकू, आरती व तीर्थप्रसाद, सायंकाळी ५ वाजता महेश धामापूरकर (मालवण) यांचे कीर्तन, ७ वाजता भजने, रात्री १० वाजता सत्कार सोहळा, ११ वाजता मालवणी नाटक ''वाट चुकलो देवा'' (लेखक-किशोर तळवळकर, दिग्दर्शक-नंदकुमार तळवडकर), शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी सत्यनारायण महापूजा, दुपारी महाप्रसाद, रात्री १० वाजता गुणगौरव, १०.३० वाजता सामाजिक नाटक ''छुमंतर'', शनिवारी (ता. ३१) दुपारी महाप्रसाद, ३ वाजता फनी गेम्स, रात्री १० वाजता विनोदी नाटक ''दिसतं तसं नसतं'', रविवारी (ता. १) अक्षय सातार्डेकर प्रस्तुत आर्केस्ट्रा ''स्वर अक्षय'' (गुड बॉईज ग्रुप तळाशील), सोमवारी (ता. २) रात्री १० वाजता विनोदी नाटक ''काका किशाचा'' सादर होणार आहे.
...................
