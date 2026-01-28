सावर्डेतील सह्याद्री क्रीडा संकुलात प्रजासत्ताक दिन
सावर्डेतील सह्याद्री क्रीडासंकुलात ध्वजवंदन
सावर्डे ः सावर्डे येथील सह्याद्री क्रीडासंकुलावर प्रजासत्ताक दिन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. संस्थेचे ज्येष्ठ विश्वस्त मारूतीराव घाग यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. या वेळी ध्वजगीत, ध्वजप्रतिज्ञा व संविधान उद्देशिकेचे वाचन करण्यात आले. महाराष्ट्र छात्र सेनेच्या विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध संचलन करत ध्वजाला सलामी दिली. विद्यालयाच्या वाद्यवृंद विभागाने देशभक्तीपर गीतांचे सुमधूर गायन सादर केले. गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय येथील विद्यार्थ्यांनी लेझिम व झांजनृत्य सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली. विशेष आकर्षण ठरलेले साडी नृत्य अतिशय शिस्तबद्ध व प्रभावी पद्धतीने सादर करण्यात आले. संस्थेचे विश्वस्त शांताराम खानविलकर, मारूतीराव घाग, सचिव महेश महाडिक, उद्योजक प्रशांत निकम, माजी पंचायत समिती सभापती पूजा निकम, सह्याद्री क्रीडा प्रबोधिनीचे अध्यक्ष अनिरुद्ध निकम, प्रतिष्ठित ग्रामस्थ, पालक उपस्थित होते.
