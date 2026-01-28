सत्तेचा वापर लोकहितासाठी करा
उदय सामंत ः महायुतीच्या नगरसेवकांना सल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : रत्नागिरी पालिकेवर नागरिकांनी आपल्याला बहुमताने निवडून दिले आहे. त्यामुळे या सत्तेचा वापर लोकहितासाठी करा. चुकीचा संदेश जाईल अशी कोणतीही कृती करू नये, असा मोलाचा सल्ला पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शिवसेना-भाजप युती नगरसेवकांच्या बैठकीत दिला.
उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांच्याशी चुकीचे वर्तन करणाऱ्या अभियंत्याविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव ३० जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यासही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत संमती दिली. उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांच्याशी असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी शिवसेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तक्रार केली. या पार्श्वभूमीवर रविवारी एका हॉटेलमध्ये युतीच्या नगरसेवकांची पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला केवळ नगरसेवक आणि नगरसेविकांनीच उपस्थित राहण्याचा संदेश पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे ३२ नगरसेवक उपस्थित होते.
बैठकीत सामंत म्हणाले, युतीकडे प्रचंड बहुमत आहे. या बहुमताचा वापर अनधिकृत आणि चुकीच्या कामांसाठी करू नये. सत्तेच्या जोरावर काहीही केले जात आहे, असा संदेश जाऊ देऊ नका. सत्तेचा वापर लोकहितासाठीच करा. ३० जानेवारीनंतर पालिकेला अनुदान मिळवून देण्यासंदर्भात मदत करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी युतीच्या नगरसेवकांना दिले आहे.
रत्नागिरी पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पाणीपट्टी, घरपट्टी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे. अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजबिल वाचवण्याबाबतही प्रयत्न करत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
चौकट
‘त्या’ अभियंत्यावरील कारवाईच्या ठरावाला संमती
उपनगराध्यक्ष आणि नगर अभियंत्यांच्या वादाबाबत उपनगराध्यक्षांकडून पूर्ण माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतली. अभियंत्यानी केलेली शिवीगाळ जिव्हारी लागल्याचे उपनगराध्यक्षांनी सांगितले. ही माहिती घेतल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी अभियंत्यावरील कारवाई संदर्भात सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडण्यास संमती दिली.
