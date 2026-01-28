वाचन
स्वप्नील चव्हाण ः ज्ञानरश्मी वाचनालयाचा अमृत महोत्सव
गुहागर, ता. २८ : तुकारामांच्या उक्तीप्रमाणे वाचनाने माणूस प्रगल्भ होतो वाचन, मनन, चिंतन आणि आत्मचिंतनाकडे वळतो. आत्मचिंतन केलेला माणूस जगाच्या पाठीवर कुठेच मागे पडत नाही. जीवनात वाचन आणि पुस्तक माणसांना घडवताना दिसतात, असे प्रतिपादन गुहागर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण यांनी केले.
‘ज्ञानरश्मी’ वाचनालयाचा अमृत महोत्सवानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी नगराध्यक्ष नीता मालप, दुर्गादेवी देवस्थान अध्यक्ष किरण खरे, व्याडेश्वर देवस्थान देवस्थान अध्यक्ष शार्दूल भावे, मनोज बावधनकर, ज्ञानरश्मी वाचनालयाचे अध्यक्ष राजेंद्र आरेकर उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते ज्ञानरश्मी वाचनालय ग्रंथदिंडीने या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या वेळी नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, नगरसेवक, विविध स्पर्धांतील विजेते, उत्कृष्ट ज्येष्ठ वाचक, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
