डोंगरपाल येथे रविवारी ''सिद्ध महापुरुष भंडारा''
श्री सिद्ध महापुरुष समाधी.
बांदाः डोंगरपाल येथील श्री सिद्ध महापुरुष भंडारा उत्सव रविवारी (ता. १) साजरा होत आहे. यानिमित्ताने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० वाजता पूजाअर्चा व धार्मिक विधी, दुपारी १ ते ३ महाप्रसाद, ३ ते ४ पर्यंत डोंगरपाल ग्रामस्थ, महिला व इच्छुक भाविकांचे भजन, सायंकाळी ४ ते ५ श्री स्वामी समर्थ मठ, डोंगरपाल यांचा हरिपाठ, ७ ते ८ पर्यंत नवस करणे, नवस फेडणे, रात्री ८ ते ९ दरम्यान सुश्राव्य भजन, ९ ते ११ पर्यंत पावणी, ११ नंतर भंडारा (महाप्रसाद) आदी कार्यक्रम होणार आहेत. सुमारे ३०० वर्षांपूर्वी डोंगरपाल सिद्धाच्या डोंगरावर एका सिद्ध योगी महापुरुषाने जिवंत समाधी घेतली होती. या ठिकाणी भंडारा पौर्णिमेला दरवर्षी भंडारा उत्सव साजरा केला जातो. या उत्सवाला महाराष्ट्र तसेच गोव्यातून मोठ्या संख्येने भाविक नवस करण्यासाठी तसेच नवस फेडण्यासाठी येतात. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देवस्थान कमिटी, मानकरी आणि डोंगरपाल ग्रामस्थ यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
