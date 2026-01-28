''इलेक्ट्रॉनिक पुरावा'' विषयी सावंतवाडीत वकिलांना धडे
''इलेक्ट्रॉनिक पुरावा'' विषयी
सावंतवाडीत वकिलांना धडे
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः तालुका वकील संघटनेतर्फे आयोजित ''लेक्स डिस्कशन'' या व्याख्यानमालेतील सहावे पुष्प येथील दिवाणी न्यायालय येथे नुकतेच आयोजित करण्यात आले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. युवराज नरवणकर यांचे ''न्यायालयामध्ये केस चौकशीच्या कामी इलेक्ट्रॉनिक पुरावा कसा सिद्ध करावा'' या विषयावर व्याख्यान झाले. पूर्वीच्या भारतीय पुरावा कायद्याचे भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ मध्ये बदल करताना इलेक्ट्रोनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड याबाबत ज्या विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या तसेच पूर्वीच्या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये जे नवीन बदल करण्यात आले, त्याबद्दल नवीन कायदा व जुना कायद्यातील तरतुदींसह खटल्यामध्ये इलेक्ट्रोनिक पुरावा कसा सिद्ध करावा, याचे स्पष्टीकरण अॅड. नरवणकर यांनी केले. अॅड. नरवणकर यांचे स्वागत सावंतवाडी तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. बाळाजी रणशूर, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष अॅड. दिलीप नार्वेकर यांनी केले. यावेळी ज्येष्ठ वकील अॅड. सुभाष पणदूरकर, अॅड. समीर गव्हाणकर (मालवण), अॅड. प्रवीण नाईक (दोडामार्ग), अॅड. सिध्देश तवते (कुडाळ), अॅड. राघवेंद्र नार्वेकर (सावंतवाडी) आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन व आभार अॅड. संकेत नेवगी यांनी केले. व्याख्यानमालेतील पुढील पुष्प ७ फेब्रुवारीला दुपारी ०२.३० वाजता ''लॉ ऑफ इंजन्क्शन'' या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथील सुप्रसिद्ध वकील अॅड. पारिजात पांडे (नागपूर) गुंफणार आहेत.
