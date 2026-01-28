आजगाव प्रशाळेच्या कंपाउंडची माजी विद्यार्थ्यांकडून रंगरंगोटी
swt284.jpg
20472
आजगाव ः माजी विद्यार्थ्यांनी श्रमदान करून शाळेची रंगरंगोटी केली. (छायाचित्र ः मदन मुरकर)
आजगाव प्रशाळेच्या कंपाउंडची
माजी विद्यार्थ्यांकडून रंगरंगोटी
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २८ ः विद्या विहार इंग्लिश स्कूल, आजगाव येथील दहावी बॅच १९८९ च्या माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेसाठी एक प्रेरणादायी उपक्रम राबविला. या माजी विद्यार्थ्यांनी स्वखर्चाने शाळेच्या कंपाउंडची रंगरंगोटी करून शाळेच्या नावाचा नवीन फलक बसवून दिला. या उपक्रमासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी कोणतीही स्वतः आर्थिक सहकार्य केले. तसेच प्रत्यक्ष श्रमदानही केले.
अनेक वर्षांनंतरही आपल्या शाळेबद्दल असलेली जिव्हाळ्याची भावना आणि कृतज्ञतेचे दर्शन या उपक्रमातून घडले. शाळेचा परिसर स्वच्छ, सुंदर व प्रसन्न झाल्याने शाळेच्या सौंदर्यात लक्षणीय भर पडली आहे. या कामात नववीच्या विद्यार्थ्यांनीही उत्स्फूर्त सहभाग घेत रंगकामासाठी मदत केली. या स्तुत्य उपक्रमाबद्दल लोक कल्याण शिक्षण संस्था व विद्या विहार इंग्लिश स्कूल यांच्या वतीने १९८९ बॅचचे माजी विद्यार्थी व नववीच्या विद्यार्थ्यांचे आभार व्यक्त केले. अशा उपक्रमांमुळे माजी विद्यार्थी आणि शाळा यांचे नाते अधिक दृढ होत असून सध्याच्या विद्यार्थ्यांनाही समाजोपयोगी कार्याची प्रेरणा मिळत असल्याचे मत प्रशालेचे मुख्याध्यापक उत्तम भागीत यांनी व्यक्त केले.
