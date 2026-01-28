अग्निवेताळ जत्रोत्सव
श्री देव अग्निवेताळ
आजगाव येथे आज अग्निवेताळ जत्रोत्सव
आरोंदा ः आजगाव पांढरेवाडी येथील श्री अग्निवेताळ देवाचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. २९) होत आहे. यानिमित्त मंदिरात सकाळी ८ वाजता सर्व देवतांवर महाअभिषेक व शाश्वत पूजा, ९ वाजता केळी मानवणे, ओटी भरणे, नवस बोलणे व फेडणे, दुपारी १२ वाजता महाआरती व महागाऱ्हाणे, १ वाजता महाप्रसाद, रात्री ११ वाजता फटाक्यांची आतषबाजी, श्रींची सवाद्य पालखी प्रदक्षिणा व त्यानंतर श्री देव कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ नेरुर (कुडाळ) यांचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. सर्व भाविक भक्तांनी या जत्रोत्सवास उपस्थित राहण्याचे आवाहन श्री देव अग्निवेताळ देवस्थान कमिटी व आजगाव-पांढरेवाडी ग्रामस्थांनी केले आहे.
साईश तळणकर
साईश तळणकरला नेमबाजीत सुवर्ण
सावंतवाडी ः मेरठ (उत्तर प्रदेश) येथे होणाऱ्या ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी नेमबाजी स्पर्धेसाठी साईश तळणकर हा १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात मुंबई युनिव्हर्सिटीचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. मूळ दोडामार्ग तालुक्यातील रहिवासी व सध्या मळगाव येथे राहून उपरकर शूटिंग अकॅडमी येथे नेमबाजीचा सराव करत आहे. वेंगुर्ले येथे झालेल्या झोनल स्पर्धेतून त्याची निवड युनिव्हर्सिटी नेमबाजी स्पर्धेसाठी झाली होती. मुंबई युनिव्हर्सिटी स्पर्धेमध्ये ६०० पैकी ५६२ गुणांची नोंद करत वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी करून सुवर्णपदक पटकावले. या उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर त्याची निवड वैयक्तिक गटासह सांघिक व मिक्स गटातही झाली आहे. त्याला उपरकर शूटिंग अकॅडमीचे प्रशिक्षक कांचन उपरकर यांचे प्रशिक्षण तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक अॅड. विक्रम भांगले यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्याच्या या निवडीबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा शूटिंग असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी अभिनंदन केले.
