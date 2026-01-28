रविवारी शालेय मॅरेथॉन स्पर्धा
कुंभारखाणीत रविवारी
शालेय मॅरेथॉन स्पर्धा
सावर्डे ः संगमेश्वर तालुक्यातील कुंभारखाणी बुद्रुक येथील ग्रामोत्कर्ष संघ मुंबई, ग्रामपंचायत व क्रीडा मंडळातर्फे १ फेब्रुवारीला सकाळी आठ वाजता शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘एक धाव शिक्षणासाठी’ या शीर्षकाखाली शालेय मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा आठ ते सोळा वयोगटातील मुले व मुलींसाठी आहे. स्पर्धा कुचांबे, राजिवली मुरडव, आरवली, असुर्डे, कुटरे, आंबतखोल, नांदगाव, येगाव, तळवडे परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे. स्पर्धेत आठ ते दहा वयोगटासाठी पाचशे मीटर, दहा ते बारा वयोगटासाठी एक किलोमीटर, बारा ते चौदा वयोगटासाठी दोन किलोमीटर व चौदा ते सोळा वयोगटासाठी तीन किलोमीटर धावण्यासाठी अंतर असणार आहे. विजेत्यांना रोख रक्कम व पदक देण्यात येणार आहे. स्पर्धेच्या नियोजनासाठी शालेय समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
क्रिकेट स्पर्धेत
डीबीजे विजेता
चिपळूण ः खेड तालुक्यातील लवेल येथील घरडा अभियांत्रीकी महाविद्यालयात पद्मश्री डॉ. के. एच. घरडा स्मृती आंतरमहाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धेत चुरशीने झालेल्या अंतिम सामन्यात डीबीजे कॉलेज संघाने बाजी मारत प्रथम क्रमांक पटकावला. आयटीआय चिपळूण संघाने द्वितीय आणि सह्याद्री पॉलिटेक्निकने संघाने तृतीय क्रमांक मिळवला. स्पर्धेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील १६ महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता. स्पर्धेदरम्यान खेळाडूंनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत प्रेक्षकांची मने जिंकली. प्राचार्य डॉ. प्रमोद बी. पाटील, क्रीडा शिक्षक संजय बोले, तसेच क्रीडा समितीचे सदस्यांच्या हस्ते विजेत्या संघांना पारितोषिके प्रदान करण्यात आली.
आरोग्य शिबिराचा
३०० जणांना लाभ
चिपळूण : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त शिवसेना चिपळूण शहर व आदर्श सामाजिक क्रीडा प्रबोधिनीतर्फे आयोजित आरोग्य शिबिरात सुमारे तीनशे नागरिकांनी विविध तपासण्या व आरोग्यविषयक सल्ल्यांचा लाभ घेतला. या आरोग्य शिबिरात परशुराम हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी व सेवाभावी स्टाफने मोलाची साथ दिली. या उपक्रमाच्या आयोजनासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण शहरप्रमुख सचिन कदम यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांना युवसेना शहराधिकारी पार्थ जागुष्टे, शहर सचिव प्रशांत मुळ्ये, तसेच महेंद्र काणेकर, मनीष काणेकर, सुधीर जाधव, सावळाराम सातपुते, शुभम कदम, समीर माळी, चेतन कदम आणि मंडळातील सर्व कार्यकर्त्यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.