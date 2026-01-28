तळेरे शाळा क्रमांक १ मध्ये विद्यार्थ्यांना व्यवहाराचे धडे

swt2833.jpg
20549
तळेरे ः शाळा क्र. १ च्या विद्यार्थ्यांनी आठवडी बाजारात खरेदीचा अनुभव घेतला.
तळेरेमध्ये विद्यार्थ्यांना व्यवहाराचे धडे
तळेरे : शालेय मुलांना प्रत्यक्ष व्यवहार ज्ञान मिळावे, बाजाराची माहिती व्हावी, यासाठी तळेरे जिल्हा परिषद आदर्श पूर्ण प्राथमिक शाळा क्र. १ च्या दुसरीमधील मुलांना येथील आठवडी बाजाराची सैर करण्यात आली. यावेळी मुलांनी बाजारातील खरेदीचा आनंद घेतला. या उपक्रमाचे परिसरातील ग्रामस्थ व पालकांनी कौतुक केले. या उपक्रमांत पालकांनी दिलेल्या पन्नास रुपयांतून विद्यार्थी कशाप्रकारची खरेदी करतात, याचे निरीक्षण करण्यात आले. या बाजारात मुलांनी विविध भाज्या खरेदी करून घरातील व्यवस्थापनाचा एक आदर्श समोर ठेवला. विविध वस्तू कमीतकमी पैशात खरेदी केल्या. मुलांचे कौशल्य पाहून उपस्थितांनी त्यांच्या कल्पकतेचे कौतुक केले. या कार्यक्रमाचे नियोजन शाळेचे मुख्याध्यापक महेंद्र पावसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्ग शिक्षक श्रीकृष्ण नानचे यांनी केले. यासाठी सर्व शिक्षक, पालकांचे सहकार्य मिळाले. स्तुत्य उपक्रम राबविल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षकांचे पालक, ग्रामस्थांनी आभार मानले.
