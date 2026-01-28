अजिंक्य रहाणे यांनी घेतले गणपती बाप्पाचे दर्शन
रत्नागिरी ः गणपतीपुळे येथील श्रींच्या मंदिरात दर्शन घेताना क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे.
अजिंक्य रहाणे यांनी घेतले बाप्पाचे दर्शन
गणपतीपुळे पंच कमिटीकडून सन्मान ; उपक्रमांचे कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ ः कोकणातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ असलेल्या गणपतीपुळेला भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार व नामवंत क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांनी मंगळवारी कुटुंबीयांसह सदिच्छा भेट दिली. या वेळी त्यांनी स्वयंभू श्री गणपती बाप्पाचे मनोभावे दर्शन घेतले. त्यांच्या या भेटीमुळे गणपतीपुळे परिसरात भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
अजिंक्य रहाणे यांच्या दर्शनाप्रसंगी संस्थान श्री देव गणपतीपुळे पंच कमिटीच्या वतीने त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला. देवस्थानचे पंच, पुजारी व कर्मचारी यांनी त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. मंदिरातील दर्शनानंतर त्यांनी देवस्थानच्या कार्यपद्धती, सामाजिक उपक्रम तसेच भाविकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा यांची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी देवस्थान व्यवस्थापनाच्या कार्याचे मनापासून कौतुक केले. मंदिर परिसरात अजिंक्य रहाणे यांची उपस्थिती लक्षात येताच भाविक व पर्यटकांमध्ये विशेष उत्सुकता पाहायला मिळाली. अत्यंत साधेपणाने आणि स्नेहपूर्ण वर्तनाने त्यांनी सर्वांशी संवाद साधला, ज्यामुळे उपस्थितांमध्ये विशेष आनंदाचे वातावरण होते. अजिंक्य रहाणे यांच्या या भेटीमुळे गणपतीपुळे देवस्थानची ओळख राज्यासह देशपातळीवर अधिक व्यापक स्वरूपात पोहोचण्यास मदत होईल, अशी भावना देवस्थान व्यवस्थापन व उपस्थित भाविकांनी व्यक्त केली.
