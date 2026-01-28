कंटेनर उलटून महामार्ग ३ तास ठप्प
रत्नागिरी ः हातखंबा येथील घाटातील वळणावर कलंडलेला कंटेनरमुळे महामार्गावर वाहनांच्या रांगा.
रत्नागिरी ः कंटेनरला क्रेनच्या मदतीने रस्त्यावरून बाजूला करण्यात आले.
कंटेनर उलटून महामार्ग तीन तास ठप्प
हातखंब्यात तीव्र चढावावर अपघात ; वाहनांच्या रांगा
सकाळ वृत्तेसवा
रत्नागिरी, ता. २८ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील हातखंबा घाटातील वळणावर कर्नाटकहून रत्नागिरीकडे येणारा कंटेनर उलटून अपघात झाला. वळणावर चालकाचा ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला. यामुळे महामार्गावरिल वाहतूक तीन तास विस्कळीत झाली. रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या होत्या. क्रेन आल्यानंतर उलटलेला कंटेनर सरळ करून रस्त्याच्या बाजूला लावण्यात आला. तेव्हा तीन तासानंतर वाहतूक सुरळीत झाली.
हातखंबा येथे ही घटना आज दुपारी पावणे बाराच्या सुमारास घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कंटेनर चालक शांतिलाल राठोड (रा. तांडा, कर्नाटक) कंटेनर कर्नाटकहून रत्नागिरीच्या दिशेने येत होता. कंटेनर सिमेंटच्या पोत्यांनी भरला होता. हातखंबा येथील वळणावर चालकाचा कंटेनरवरील ताबा सुटल्याने तो रस्त्यामध्ये उलटला. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. कंटेनर रस्त्यात आडवा झाल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामीण व वाहतूक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.
महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी क्रेन मागविण्यात आल्या. दोन क्रेनद्वारे उलटलेला कंटेनर रस्त्याच्या बाजूला घेऊन विस्कळीत झालेली वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. या अपघातात कंटेनर चालक शांतिलाल राठोड हा जखमी झाला असून त्याला उपचारांसाठी रुग्णवाहिकेतून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सायंकाळी उशिरापर्यंत या अपघाताची नोंद ग्रामीण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली.
