फुणगूस खाडीपट्ट्यात सकाळच्यावेळी दाट धुके अनुभवायला मिळत आहे.
फुणगूस परिसरात दाट धुक्याची चादर
थंडीचा जोर वाढतोय ; निसर्गसौंदर्य खुलले, सकाळची वाहतूक सावधगिरीने
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २९ ः गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली हुडहुडी भरवणारी थंडी पुन्हा एकदा जाणवू लागली असून, संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगूस खाडीभागात पहाटेच्या सुमारास दाट धुके पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे जणूकाही पांढऱ्या मखमली चादरीने खाडीभाग पूर्णपणे झाकला असावा, असे दृश्य अनुभवायला मिळत आहे. या दाट धुक्याचा परिणाम दैनंदिन वाहतुकीवरही होत आहे.
आज पहाटेपासूनच खाडी, आजूबाजूची झाडी, रस्ते आणि दूरवरचा परिसर सर्वच काही धुक्यात हरवलेला भासत होता. वातावरणातील बदलामुळे तापमानात लक्षणीय घट जाणवत असून, थंडीचा गारवा पुन्हा वाढल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. गार वाऱ्याच्या झुळुकींसोबतच दाट धुक्यामुळे संपूर्ण परिसरात शांत आणि निसर्गरम्य वातावरण निर्माण झाले आहे. या दाट धुक्याचा परिणाम दैनंदिन वाहतुकीवरही होताना दिसून आला. सकाळच्या वेळेस दृश्यमानता अत्यल्प झाल्याने वाहनचालकांना वाहनांचे लाईट सुरू ठेवून अतिशय सावधपणे वाहन चालवावे लागत होते. काही ठिकाणी समोरचा रस्ता स्पष्ट न दिसल्याने वाहनांचा वेग कमी करूनच प्रवास केला जात होता. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी वाहनचालकांकडून अधिक काळजी घेतली जात असल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले; मात्र दाट धुक्यामुळे निर्माण झालेले हे दृश्य अनेकांसाठी आकर्षणाचे ठरले. खाडीवरील शांत पाणी, धुक्यातून डोकावणारी झाडांची रांग, थंडगार वातावरण आणि गार वाऱ्याची झुळूक यामुळे परिसर अधिकच मनमोहक भासत आहे.
चौकट
पर्यटकांना पर्वणी
खाडीपरिसरातील निसर्गसौंदर्याचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी अनेक वाहनचालक व प्रवासी या मार्गावर थांबत आहेत. त्यानंतर ते पुढील प्रवास सुरू करत आहेत. हवामानातील अधूनमधून होणारे बदल, वाढलेली थंडी आणि दाट धुके यामुळे खाडीपरिसरातील निसर्ग अधिक खुलून दिसत असून, पहाटेचा अनुभव वेगळाच ठरत आहे.
