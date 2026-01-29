वरदानदेवीचा अनारीत महोत्सव
बक्षिसाच्या रक्कमेतून
स्वराने दिली पुस्तके
साखरपा ः बक्षीस म्हणून मिळालेली रोख रक्कम स्वत:साठी खर्च करण्याची बहुतांश विद्यार्थ्यांची मानसिकता असते; मात्र पुर्येतर्फे देवळे येथील स्वरा पांगळे हिने सामाजिक भान दाखवत बक्षिसाच्या रक्कमेतून शाळेसाठी पुस्तके भेट दिली. ती येथील कबनूरकर इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये दहावीत शिकत आहे. नुकताच तिला चतुरंग प्रतिष्ठानचा सर्वोत्तम विद्यार्थी गोडबोले पुरस्कार मिळाला आहे. चिपळूण येथील कार्यक्रमात तिला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कार्यक्रम झाल्यानंतर पुरस्कारातील रोख रक्कम खर्च न करता शाळेला काहीतरी भेट देण्याची इच्छा तिने आईकडे व्यक्त केली. आईने हा विषय स्वराला पुरस्कारासाठी मार्गदर्शन करणारे शिक्षक अमित पंडित यांना सांगितला. त्यातूनच स्वराने शाळेच्या ग्रंथालयाला पुस्तके द्यावीत, असा विचार पुढे आला. त्यानुसार तिने अकराशे रुपयांची पुस्तके खरेदी करून शाळेच्या ग्रंथालयाला भेट दिली आहेत.
----------------
बांधकाम कर्मचाऱ्यांची
देवळेत आरोग्य तपासणी
साखरपा : देवळे प्राथमिक आरोग्यकेंद्रातर्फे महामार्ग बांधकाम कर्मचार्यांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणीबरोबरच कर्मचार्यांना मोफत सल्लाही देण्यात आला. रवी इन्फ्राबिल्ड या ठेकेदार कंपनीकडे रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाच्या बांधकामाचे काम देण्यात आले आहे. गेली सुमारे दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ या कंपनीचे कर्मचारी काम करत आहेत. उन्हात, थंडीत सुरू असलेले काम तसेच सततच्या धुळीत आणि सिमेंटच्या सान्निध्यात वास्तव्य यामुळे कर्मचार्यांना आरोग्यसमस्या उद्भवू शकतात. याचा विचार करत आरोग्यकेंद्रातर्फे कर्मचार्यांचे तपासणी शिबिर आयोजित केले होते. मंगळवारी झालेल्या या शिबिरात कंपनीच्या ७० कर्मचार्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यात कर्मचार्यांचे एक्स-रे, ईसीजी, रक्त तपासणी तसेच अन्य सर्वसाधारण तपासण्या करण्यात आल्या आणि योग्य सल्ला देण्यात आला. शिबिरात आरोग्यकेंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तुषार चोपडे, डॉ. पुनम त्रिभुवणे आणि अन्य कर्मचारी तसेच रवी इन्फ्राबिल्डचे अधिकारीही उपस्थित होते.
------------
वरदानदेवीचा
अनारीत महोत्सव
चिपळूण ः तालुक्यातील अनारी येथील श्री क्षेत्र वरदान मंदिर (वरदानवाडी) येथे वरदानदेवीचा त्रैवार्षिक महोत्सव १ फेब्रुवारीला होणार आहे. या निमित्त अनारी गावातील गुरव समाजाच्यावतीने विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. चिपळूण तालुक्यातील जागृत देवस्थान म्हणून वरदानदेवीची ख्याती असून, दर तीन वर्षांनी निसर्गाच्या सान्निध्यात येथे हा महोत्सव होतो. महोत्सवाच्या दिवशी सकाळी देवीला अभिषेक, सायंकाळी श्री सत्यनारायणाची महापूजा, हरिपाठ तसेच त्यानंतर रात्री शैलेश महाराज आंब्रे (शेल्डी) यांचे सुश्राव्य कीर्तन आयोजित केले आहे. महाप्रसादानंतर रात्री ११ नंतर हौशी कलाकार मंडळ, गोळवली (संगमेश्वर) यांचे नमन आहे. महोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला, ३१ रोजी पंचक्रोशी पातळीवर नाईट अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. या महोत्सवाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी उपस्थित राहणार आहेत. या महोत्सवाला सर्व भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन गुरव समाज व समस्त ग्रामस्थांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.