सीटीइटी देणाऱ्या शिक्षकांकडून प्रतिज्ञापत्र घ्या
रत्नागिरी- जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आदी.
मनुज जिंदल ः जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३१ : ज्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीचे कामकाज दिले आहे; परंतु, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) देणार आहेत त्यांच्याकडून तसे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६च्या अनुषंगाने सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी सर्वसाधारण विश्वजित गाताडे, शिक्षणाधिकारी किरण लोहार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी जिंदल म्हणाले, निवडणुकीसाठी आवश्यक असणारे उपलब्ध मनुष्यबळ, सीटीईटी परीक्षा, ती देणारे शिक्षक यांचा यात समावेश होता. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देणारे जे शिक्षक आहेत त्यांना परीक्षेसाठी कार्यमुक्त करताना परीक्षा देणार असल्याबाबत त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. त्यांच्या जागी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही करावी. त्याबाबत नियोजन करावे. काही ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता वा अतिरिक्त मनुष्यबळ होत असल्यास त्याबाबत देखील सांगावे. नवीन अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करताना त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. तसे नियोजन करावे.
