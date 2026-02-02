टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत धोपेश्वर संघ विजयी
राजापूर ः विजयी साई चॅलेंजर धोपेश्वर संघाला आकर्षक चषक आणि रोख रक्कमेचे बक्षिस देऊन गौरवताना राजापूर क्रिकेट समितीचे सल्लागार रवींद्र नागरेकर.
क्रिकेट स्पर्धेत धोपेश्वर संघ विजयी
राजापूर क्रिकेट समितीतर्फे आयोजन ; भालावली संघ उपविजेता
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २ ः राजापूर क्रिकेट समितीच्यावतीने आयोजित केलेल्या मर्यादित षट्कांच्या ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत साई चॅलेंजर धोपेश्वर संघाने चॅम्पियन्स भालावली संघाचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. चॅम्पियन्स भालावली संघाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले तर, निनादेवी डोंगर संघाने तृतीय क्रमांक मिळवला.
क्रिकेट स्पर्धेतील विजयी संघाला ५१ हजार १११ रु., उपविजयी संघाला २५ हजार १११ रु. आणि तृतीय क्रमांक विजेत्या संघाला १५ हजार १११ रुपये आणि आकर्षक चषक देऊन गौरवण्यात आले. या वेळी राजापूर क्रिकेट समितीचे सल्लागार रवींद्र नागरेकर, राष्ट्रीय कबड्डी पंच मोहन पाडावे, योगेश नकाशे, राजापूर पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष राजन लाड, अॅड. महेश नकाशे, पडवेचे उपसरपंच संतोष तांबे, अरविंद लांजेकर, नगरसेवक दिलीप अमरे, सुभाष नवाळे, अॅड. प्रवीण नागरेकर, क्रिकेट समितीचे पदाधिकारी महेश गोंडाळ, प्रशांत नागरेकर, अमित चंदूरकर, अरविंद लिगम, राजेश जोशी, सचिन राऊत, सुधीर तेरवणकर आदींसह मोठ्या संख्येने क्रिकेटपटू उपस्थित होते.
पोलिस निरीक्षक अमित यादव यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले होते. यामध्ये शेवटपर्यंत रंगलेल्या अंतिम सामन्यात साई चॅलेंजर धोपेश्वर संघाने चॅम्पियन्स भालावली संघाचा पराभव केला. या स्पर्धेतील वैयक्तिक पुरस्कारांमध्ये निवृत्ती भोसले याला मालिकावीर, वैभव मांजलकर उत्कृष्ट फलंदाज तर देवेंद्र कदम याला उत्कृष्ट गोलंदाज आणि हर्षद चापडेला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले. या स्पर्धेमध्ये पंच म्हणून मंगेश ढवळे, ऋषी अमरे व भाई गाडगीळ यांनी जबाबदारी सांभाळली. समालोचक म्हणून रमेश चव्हाण, नरेंद्र कामतेकर व अरविंद लांजेकर यांनी भूमिका बजावली.
