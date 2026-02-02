एसटीची मोटारीला धडक, मोटारचालक जखमी
चिपळूण ः चिपळूण पोलिस ठाण्याजवळच असलेल्या रुग्णालयासमोर सोमवारी (ता. २) दुपारी हडकणी-चिपळूण एसटीने जावेद दलवाई यांच्या मोटारीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दलवाईंच्या डोक्याला मार लागला आहे. जावेद दलवाई हे मोटारीने मध्यवर्ती बसस्थानकाकडून पॉवरहाऊसकडे जात होते. हडकणीहून चिपळूणकडे येणाऱ्या एसटीने त्यांच्या मोटारीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दलवाई यांच्या डोक्याला किरकोळ मार लागला; मात्र मोटारीचे नुकसान झाले.
