''हरित सेना अतिउत्कृष्ट शाळा'' पुरस्काराने पाट प्रशाळेचा गौरव

सिंधुदुर्गनगरीः पाट विद्यालयास ‘हरित सेना अतिउत्कृष्ट शाळा’ पुरस्काराने गौरविताना मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ३ ः हरित सेना अतिउत्कृष्ट शाळा म्हणून पाट येथील एस. एल. देसाई विद्यालयाला वनाधिकारी राजेंद्र मगदूम यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथे सन्मानपत्र प्रदान केले. हरित सेना प्रमुख संदीप साळसकर यांनी हे सन्मानपत्र स्वीकारले. पाट विद्यालयात सर्वच उपक्रम नावीन्यपूर्ण राबविले जातात. हरित सेनेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमध्ये पक्षी निरीक्षण, वृक्ष लागवड, ‘एक पेड मॉ के नाम’, कांदळवन सफारी, विविध वन दिन साजरे करून मुलांमध्ये पर्यावरण जागृती केली जाते.
जिल्हा सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत विविध मार्गदर्शन शिबिरे घेतली जातात. विद्यालयामध्ये पाणथळ क्लब, इको क्लब, वनरक्षक क्लब असे विविध गट स्थापन करून त्यामार्फत कार्य केले जाते. परसबाग लागवड, वनौषधींची ओळख, रानभाजी मेळावा असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. याची दखल घेऊन शाळेला सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी सहाय्यक वनरक्षक वर्षा कोळेकर, वनक्षेत्रपाल लक्ष्मण पोद्दार, वनपाल श्रेया परब आदी उपस्थित होते. सर्व संस्था पदाधिकारी, मुख्याध्यापक हंजनकर, पर्यवेक्षक सयाजी बोंदर यांनी साळसकर व या उपक्रमातील सर्व सहभागी शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
