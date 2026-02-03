रत्नागिरी - पोलिस दलाच्या ताफ्यात अत्याधुनिक २ बसेस
रत्नागिरी ः पोलिसदलात दाखल झालेल्या अत्याधुनिक ‘सर्व्हिलन्स एसएमएल’बस.
पोलिसदलाच्या ताफ्यात अत्याधुनिक बसेस
३६० अंश कोनातून लक्ष ठेवणे शक्य; पोलिस अधीक्षकांच्या हस्ते उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ ः जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि गर्दीवर करडी नजर ठेवण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा पोलिसदलाच्या ताफ्यात दोन अत्याधुनिक ‘सर्व्हिलन्स एसएमएल’ बस दाखल झाल्या आहेत. या बसच्या चारही बाजूंना हायडेफिनिशन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोर्चे, आंदोलने आणि संवेदनशीलप्रसंगी परिसरावर ३६० अंश कोनातून लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. तसेच संशयास्पद हालचालींवर तातडीने कार्यवाही करणे पोलिसांना सुलभ होईल.
महाराष्ट्र राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक (प्रशासन) यांच्या माध्यमातून या विशेष बस जिल्हा पोलिसदलास प्राप्त झाल्या असून, पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या हस्ते या वाहनांचे उद्घाटन करण्यात आले. बसच्या चारही बाजूंना हायडेफिनिशन सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. छतावर फोल्डेबल रेलिंग बसवण्यात आले असून, काही क्षणांतच तिथे एक सुरक्षित निरीक्षण मंच (प्लॅटफॉर्म) तयार करता येतो ज्यामुळे मोर्चे, आंदोलने, बंदोबस्त आणि कोणत्याही संवेदनशीलप्रसंगी परिसरावर ३६० अंश कोनातून बारीक लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे आणि संशयास्पद हालचालींवर तातडीने कार्यवाही करणे पोलिसांना अधिक सुलभ होईल. बसच्या आतूनच छतावर जाण्यासाठी शिडीची सुविधा उपलब्ध आहे. या मंचावर छत्री लावण्यासाठीही स्वतंत्र जागा देण्यात आली आहे जेणेकरून कोणत्याही हवामानात पोलिस अधिकारी आणि अंमलदार उंचावरून परिस्थितीचे प्रभावी निरीक्षण करू शकतील. भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपर्ण ठरणार आहे.
बसच्या उद्घाटनावेळी अपर पोलिस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, पोलिस उपअधीक्षक राधिका फडके यांच्यासह विविध पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तंत्रज्ञानाचा हा वापर जिल्ह्यातील शांतता व सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास पोलिस प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
